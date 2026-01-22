El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. A partir de la tarde, se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 14 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Además, existe un 70% de probabilidad de tormentas durante este periodo, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.