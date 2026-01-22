El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, comenzando con nubes altas que se mantendrán hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne muy nuboso, especialmente en las horas cercanas a la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 9 grados, mientras que se espera un ligero aumento en la temperatura durante la tarde, alcanzando hasta 15 grados en su punto máximo. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 91% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se incrementen las posibilidades de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y del 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en total durante la tarde y la noche.

Además, existe un 70% de probabilidad de tormentas en la misma franja horaria, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Los vientos serán moderados, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 39 km/h, especialmente en las horas de la tarde y noche, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

En resumen, se recomienda a los habitantes de San Juan de Aznalfarache estar preparados para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas por la tarde. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.