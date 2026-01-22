El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

La jornada del 22 de enero de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 94%.

A partir del mediodía, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con un cielo nuboso y temperaturas que alcanzarán los 14 grados en las horas más cálidas. La humedad se mantendrá elevada, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo habitual. Los vientos soplarán desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente. Se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance el 90%, y durante la franja horaria de 19:00 a 01:00, esta probabilidad se eleva al 100%. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán el 1 mm, pero se espera que la lluvia sea persistente, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Los vientos también se intensificarán, alcanzando rachas de hasta 42 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. La dirección del viento se mantendrá mayormente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente al volante, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.