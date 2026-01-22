El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto con lluvia escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, con valores que podrían llegar hasta 0.9 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 19:00 y 01:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Esto sugiere que los habitantes de Puente Genil deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta durante todo el día, con valores que rondarán entre el 70% y el 98%. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las primeras horas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 60% entre las 19:00 y la medianoche. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si se encuentran al aire libre.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados y lluvias intermitentes. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que la jornada sea algo incómoda, por lo que es recomendable estar preparado para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.