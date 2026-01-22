El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Priego de Córdoba se enfrenta a un día mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 1:00 a 9:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1.0 mm en total.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y 9 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 4 grados a las 8:00 y 9:00, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 9 grados a las 13:00 y 14:00. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de 1 a 4 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más marcada. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá en torno a los 10 a 18 km/h en las horas centrales. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 00:00 y las 01:00, y nuevamente en la tarde, aunque con menor intensidad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 7:00 y las 13:00, aumentando a un 40% entre las 19:00 y la 1:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada en la tarde.

En resumen, los habitantes de Priego de Córdoba deben prepararse para un día fresco y nublado, con lluvias ligeras y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planea salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

