El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de la tarde, se espera que las nubes se mantengan densas, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en las horas centrales de la tarde y continuar hasta la noche.

Las temperaturas en Pozoblanco hoy oscilarán entre los 4 y 9 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, alcanzando su punto más alto en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 9 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente con la presencia del viento.

La sensación térmica se verá afectada por un viento que soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas de la tarde. Esto hará que la temperatura real se sienta más baja, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde. La sensación térmica podría bajar hasta los 1 grado en los momentos más fríos, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea alta durante la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 1 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. Es aconsejable que los conductores y peatones tomen precauciones adicionales al desplazarse.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas y un ambiente más inestable. Sin embargo, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, hoy en Pozoblanco se anticipa un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.