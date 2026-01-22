El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura en la mañana se mantendrá alrededor de los 11 grados , descendiendo a 10 grados en las horas posteriores.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura fluctúe entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 90%. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 1 mm en las horas pico, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán intermitentes, por lo que es posible que haya momentos de calma entre las precipitaciones.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en carretera. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura que descenderá nuevamente a los 11 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo. En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.