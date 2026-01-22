El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con un cielo que se mantendrá cubierto durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por nubes altas y un cielo muy nuboso, lo que podría afectar la luminosidad natural en la zona. A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el panorama, con un ligero aumento en la posibilidad de lluvias escasas hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 16 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste a velocidades que alcanzarán los 28 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 36 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 66% por la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es más significativa entre las 19:00 y las 01:00, con un 100% de probabilidad de que se produzcan chubascos. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, aunque se incrementa a un 65% en la franja horaria de la tarde-noche, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre el desarrollo de la situación meteorológica y tomen precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

