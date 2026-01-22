El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será un factor importante, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera una lluvia escasa de aproximadamente 0.1 mm a 0.9 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Osuna experimenten lluvias ligeras. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá en torno al 65% por la tarde.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 45 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 55 km/h en las horas de la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas y expuestas. La dirección del viento, predominantemente del oeste y suroeste, contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 86% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 55% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, lo que podría generar un tiempo más inestable.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias intermitentes y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones ante el viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.