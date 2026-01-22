El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con acumulados que no superarán los 1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará en la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta es del 60% en este periodo, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas. Se recomienda precaución al conducir y evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento fuerte.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniéndose en torno a los 12 grados . La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes densas y posibles lluvias.

En resumen, el día se presenta como uno de clima mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Los habitantes de Morón de la Frontera deben estar preparados para un día variable y seguir las recomendaciones de las autoridades locales en caso de condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.