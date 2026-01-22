El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 6 y 10 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos esporádicos. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.5 a 1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede contribuir a un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables hacia la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones y reduzcan la velocidad si se encuentran con estas condiciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes y posibles claros, pero la probabilidad de lluvia escasa seguirá presente. La temperatura se mantendrá estable, y la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.