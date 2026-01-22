El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con una notable presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 9 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 75% hacia el mediodía, aunque se mantendrá en niveles elevados durante la mayor parte del día. Esta alta humedad, combinada con el cielo cubierto, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Moguer vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente significativamente en la tarde y la noche. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 17:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 75% de probabilidad de que se produzcan en la misma franja horaria.

El viento soplará del oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas y al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. La puesta de sol está programada para las 18:40 horas, momento en el cual la oscuridad y la humedad se combinarán para crear un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Moguer se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.