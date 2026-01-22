El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas en el periodo inicial, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 9 grados , con un valor máximo de 9 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando entre 1 y 6 grados, lo que puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas temperaturas frescas y la humedad que acompañará a las lluvias.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea variable a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en las primeras horas y disminuyendo a lo largo de la jornada. Las lluvias serán más intensas en la mañana, con una disminución gradual hacia la tarde y la noche. Sin embargo, se prevé que haya lluvias escasas en las horas posteriores, lo que podría ofrecer un respiro temporal a los residentes.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del oeste con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las rachas máximas de viento podrían llegar a 55 km/h, lo que podría generar sensaciones de frío y contribuir a un ambiente incómodo, especialmente durante las lluvias.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían ocurrir tormentas eléctricas, especialmente en la mañana. A medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá, pero los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y se mantengan informados sobre cualquier cambio en la previsión del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.