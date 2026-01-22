El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con registros que podrían oscilar entre 0.1 y 1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será posible, no se anticipan acumulaciones significativas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Marchena lleven paraguas o impermeables si planean salir durante el día.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 38 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La salida del sol está programada para las 08:31 y se espera que se ponga a las 18:35, lo que proporciona un día relativamente corto de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia escasa, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones ante las condiciones ventosas y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.