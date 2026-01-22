El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se prevén condiciones de tormenta y lluvia escasa.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 91% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes y el viento, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 23 km/h. En las horas de la tarde, se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y ventoso. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia del 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 100% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, pero la posibilidad de tormentas podría hacer que las condiciones sean más inestables.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas, con un cielo completamente cubierto y la posibilidad de tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante las horas de tormenta.

En resumen, el día en Mairena del Aljarafe se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con la llegada de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Es un día para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse informado sobre las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.