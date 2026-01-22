El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, y se espera que las condiciones se tornen más inestables hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% durante gran parte del día. Esto generará una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras horas del día se mantengan secas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente. Se estima que la probabilidad de precipitación será del 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y la 01:00. Las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será posible, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 22:00 y las 23:00 horas, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

A lo largo del día, la combinación de nubes, viento y humedad creará un ambiente invernal, típico de esta época del año en la región. Los residentes de Mairena del Alcor deben estar preparados para un día fresco y potencialmente lluvioso, con la posibilidad de que las condiciones climáticas cambien rápidamente hacia la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.