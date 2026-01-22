El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a manifestarse. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los lucentinos deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. La sensación térmica se mantendrá entre 4 y 10 grados, lo que indica que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 8 y 28 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 51 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener precaución, ya que el viento puede intensificar la sensación de inclemencia del tiempo.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría complicar la circulación vehicular, por lo que se recomienda a los conductores que mantengan una velocidad prudente y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.3 y 1 mm a lo largo del día, con picos de lluvia más intensos en la tarde. La lluvia será intermitente, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea estar al aire libre.

La combinación de temperaturas frescas, viento y lluvia escasa hará que el día se sienta más frío de lo habitual. Por lo tanto, es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos, y aprovechar el tiempo para leer o disfrutar de una buena película en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.