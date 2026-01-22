El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con un valor de 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el suroeste. Este viento, que alcanzará velocidades de hasta 27 km/h en las primeras horas, se moderará a lo largo del día, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Esto se debe a un sistema de baja presión que se aproxima a la región, trayendo consigo un aumento en la inestabilidad atmosférica. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 65% en la franja horaria de la tarde, por lo que se recomienda precaución a los ciudadanos.
La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 10 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se prevé un día de clima inestable en Lora del Río, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que sugiere que es un buen momento para llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: 'Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad
- El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: 'Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz