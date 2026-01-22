El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados , lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento podría disminuir, pero se mantendrá en torno a los 15-20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los ciudadanos deben estar atentos a las ráfagas de viento, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser suficientes para mojar el suelo, así que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que el día avance, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos cubiertos y temperaturas que no superarán los 11 grados . La tarde podría traer ligeras mejoras en la visibilidad, pero la nubosidad persistirá. La puesta de sol está programada para las 18:26, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con altas probabilidades de lluvia y viento moderado. Los ciudadanos deben estar preparados para un día invernal, con la posibilidad de lluvias y temperaturas bajas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.