El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 15 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 73% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en total durante el día. Esto sugiere que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 57 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 57 km/h, lo que podría generar condiciones de viento notablemente frescas. Este viento, combinado con la humedad y las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. En resumen, se recomienda a los habitantes de Lepe que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y vientos fuertes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.