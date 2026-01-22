El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Lebrija se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de cambios en las condiciones atmosféricas a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, las nubes se mantendrán cubriendo el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura.

Durante la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% y bajando gradualmente a un 84% hacia la tarde. Esto indica que el ambiente se sentirá bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 7 y las 8 de la tarde. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm, pero es recomendable que los habitantes de Lebrija estén preparados para la posibilidad de lluvias ligeras. La lluvia podría comenzar a caer a partir de las 6 de la tarde, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 18:39.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas más frescas de la noche. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 28 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la misma franja horaria en la que se prevén las lluvias. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

En resumen, los habitantes de Lebrija deben estar preparados para un día nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.