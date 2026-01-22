El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Jaén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la ciudad se enfrenten a condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se prevé que su intensidad varíe. En las horas de la mañana, se anticipan precipitaciones de hasta 4 mm, mientras que en la tarde, la cantidad de lluvia podría disminuir a 1 mm. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 7 y 11 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 80% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en las primeras horas, disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no serán constantes, existe la posibilidad de que se produzcan episodios de actividad eléctrica, especialmente en las horas más críticas de la mañana.

Los ciudadanos de Jaén deben estar preparados para un día de lluvia y viento, con la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas, así como tener precaución al conducir, ya que las carreteras pueden volverse resbaladizas debido a las lluvias. A medida que se acerque la tarde, las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta el final del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.