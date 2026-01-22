El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre cubierto y muy nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la atmósfera se ha presentado con un 90% de humedad relativa, lo que indica un ambiente bastante húmedo y propenso a la formación de nubes. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante las primeras horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en la tarde.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 80% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. La temperatura alcanzará un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la cobertura nubosa general. Las rachas más intensas se sentirán especialmente entre las 18:00 y las 21:00 horas, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 70% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Isla Cristina deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. La temperatura descenderá a 14 grados hacia la noche, y la humedad relativa aumentará, alcanzando niveles cercanos al 99% hacia el final del día.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones si planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de este día invernal en la costa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.