El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Huelva se presenta con un panorama mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo que se mantendrá cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 12 grados , manteniéndose estable durante la mayor parte de la jornada. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 72% y el 94%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, podría hacer que los habitantes de Huelva sientan un ambiente más frío de lo habitual, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se produzcan lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total durante el día. Esto significa que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 51 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que sumado a la humedad y las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las velocidades del viento oscilarán entre 13 y 35 km/h a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un 70% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería causar mayores inconvenientes.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día frío y ventoso, con la posibilidad de algunas gotas de lluvia al caer la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.