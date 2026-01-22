El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará lugar a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 72% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 75% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante este periodo. Las lluvias se concentrarán principalmente en la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 48 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 17 y 30 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque puede verse afectada por la lluvia en las horas de la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que será un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, especialmente en la tarde y noche.

En resumen, Dos Hermanas experimentará un día nublado y fresco, con probabilidad de lluvias por la tarde y viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en casa o, si se sale, hacerlo con precaución ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.