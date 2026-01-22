El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre los 7 y 14 grados , siendo más fresca durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías, antes de repuntar hacia el mediodía.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 72% por la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.6 mm a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros, especialmente en la segunda mitad del día. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 60% de posibilidad en el mismo periodo.
El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de mayor viento.
Es recomendable que los ciudadanos de Écija se preparen para un día fresco y potencialmente lluvioso. Llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente será esencial, sobre todo en las horas de la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas se tornarán más inestables. La combinación de alta humedad, temperaturas frescas y viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
