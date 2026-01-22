El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que presentará diversas condiciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando momentos de cielo muy nuboso durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados en las primeras horas y descendiendo a 8 grados hacia la mañana. A medida que el día avanza, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales. Por la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste y suroeste. Las rachas de viento alcanzarán hasta 39 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente por la tarde y la noche. Mientras que las primeras horas del día se mantendrán secas, a partir de las 18:00 horas, la probabilidad de lluvia se eleva al 70%, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir más tarde.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la misma franja horaria, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas, con la posibilidad de tormentas eléctricas. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde. Los ciudadanos deben prepararse para un cambio en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.