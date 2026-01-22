El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente mayormente nublado, con intervalos de nubes que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 11 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación de frío.
A medida que avance la mañana, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana. La probabilidad de precipitación será notable, con un 30% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que la tarde será el periodo más crítico en cuanto a lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la franja horaria de 21:00 a 23:00, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm.
El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría de lo que marcan los termómetros.
En cuanto a la visibilidad, se prevé que se mantenga en niveles aceptables, aunque las lluvias podrían reducirla temporalmente. La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 10 grados, mientras que la noche caerá a 11 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.
Es importante que los ciudadanos tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas y vientos fuertes, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría generar un ambiente incómodo, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día. En resumen, Córdoba experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias que marcarán la pauta de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
