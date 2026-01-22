El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente cómodo para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 96% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de las 18:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas pico de la tarde y la noche. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante este periodo.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 45 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, especialmente entre las 22:00 y las 23:00 horas, lo que podría generar condiciones de viento racheado. Este factor, junto con la posibilidad de tormentas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:37 horas, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Se espera que la noche sea mayormente cubierta, con una temperatura que descenderá a los 12 grados, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras a partir de la tarde y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día variable y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.