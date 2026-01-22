El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 100% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación aumenta significativamente, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las cantidades de lluvia esperadas son ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas de mayor actividad.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 57 km/h en las horas de la tarde y la noche. Las velocidades del viento serán más moderadas por la mañana, rondando los 12 km/h, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:42. Este viento fuerte podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución en caso de que se desarrollen tormentas.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Es recomendable estar preparado para condiciones cambiantes y tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.