El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados, y el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 85% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total durante el día.
El viento soplará desde el oeste-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 13 grados, pero con la combinación de la humedad y el viento, la sensación térmica podría ser de varios grados menos. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 65% entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Carmona deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo permanecerá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.
En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con probabilidad de lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en la tarde y noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: 'Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad
- El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: 'Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz