El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 11 grados, descendiendo a 9 grados a las 04:00 y 05:00, y recuperándose ligeramente a 15 grados hacia las 13:00 y 14:00.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 90%, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notablemente alta entre las 13:00 y las 19:00, alcanzando un 90% en este intervalo. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros, especialmente en la tarde, cuando la temperatura y la humedad sean más propicias para la formación de nubes de lluvia.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 43 km/h hacia las 23:00, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Durante la tarde, el viento será más intenso, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 70% entre las 19:00 y la medianoche, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas de lluvia. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos de Camas que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en la tarde y noche.

