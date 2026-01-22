El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, Cabra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con probabilidades significativas de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando tormentas en el periodo inicial, lo que podría generar precipitaciones de hasta 2 mm. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas siguientes.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en niveles frescos, oscilando entre 8 y 7 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando a un 98% hacia el mediodía. Esto generará una sensación de frío, acentuada por la brisa que soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 25 km/h.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en las horas más activas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantiene en un 45% durante la mañana, lo que podría intensificar brevemente las precipitaciones.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de lluvia escasa. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados, mientras que la humedad relativa comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, en torno al 85%. Las rachas de viento también se mantendrán, con velocidades que podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán mínimas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. La temperatura descenderá a 6 grados, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 90%.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se abriguen adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.