El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 22 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se tornen más densas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se prevé un incremento en la probabilidad de precipitaciones.
Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura podría estabilizarse en torno a los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que comenzarán a manifestarse a partir de las 19:00 horas, con una probabilidad del 100% de lluvia en ese periodo. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 0.8 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones húmedas y lleven paraguas si planean salir.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde y la noche, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y afectar a quienes se encuentren en espacios abiertos.
En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la llegada de lluvias por la tarde. La combinación de humedad y viento hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a la población que se vista adecuadamente y tome precauciones si planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
