El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y ligeramente más cálidas hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde avance, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 14 grados, proporcionando un respiro del frío matutino.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de la tarde, con una probabilidad del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también aumenta, alcanzando un 75% en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja y contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

Es importante que los residentes de Bormujos se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, así que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde. Manténgase informado sobre las condiciones meteorológicas y tome las precauciones necesarias para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.