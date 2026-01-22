El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera, especialmente en los periodos iniciales, donde se espera una probabilidad de precipitación del 85% entre las 01:00 y las 07:00. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.
A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 9 grados y máximas que no superarán los 11 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A lo largo de la jornada, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda.
El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 14 y 37 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 29 km/h. A medida que avance la tarde, se espera que el viento disminuya en intensidad, aunque seguirá siendo perceptible, lo que podría generar una sensación térmica más fría.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar algunos episodios de tormenta aislada. Sin embargo, a medida que el día progrese, esta probabilidad disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde y la noche.
La precipitación acumulada durante el día podría alcanzar hasta 1 mm, con lluvias más intensas esperadas en las horas de la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Es recomendable que los habitantes de Bailén se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.
En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
