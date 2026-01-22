El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar un ambiente inestable. La temperatura se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 10 grados y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando mínimas de 5 grados en las horas más frías.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. A pesar de la escasa cantidad de lluvia, la sensación térmica será aún más fría, con valores que podrían descender hasta los 1 o 2 grados , lo que podría hacer que la experiencia al aire libre sea incómoda.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían llegar a 65 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar la sensación térmica. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y eviten actividades al aire libre innecesarias, especialmente durante las horas de mayor viento y lluvia.

La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto podría afectar el tráfico y la movilidad en la ciudad, por lo que se aconseja precaución a los conductores y peatones. A medida que el día avance, la nubosidad persistirá, y aunque las lluvias serán intermitentes, se mantendrá un ambiente gris y húmedo.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será predominantemente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse abrigados y seguros ante las condiciones climáticas adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.