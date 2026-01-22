El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 1 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que el día avanza. Sin embargo, se prevé que las lluvias sean escasas y no generen acumulaciones significativas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 89% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en las horas posteriores. Esto indica que, aunque hay una alta probabilidad de lluvia, las tormentas eléctricas no son esperadas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:30, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la noche sea fresca. Se aconseja a los habitantes de Baena que estén preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.