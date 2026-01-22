El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 1 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que el día avanza. Sin embargo, se prevé que las lluvias sean escasas y no generen acumulaciones significativas.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 89% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en las horas posteriores. Esto indica que, aunque hay una alta probabilidad de lluvia, las tormentas eléctricas no son esperadas.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:30, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la noche sea fresca. Se aconseja a los habitantes de Baena que estén preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
