El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11-15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. Durante la mañana y parte de la tarde, la probabilidad de precipitación será nula, pero a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, se incrementará significativamente la posibilidad de lluvia, alcanzando un 75% en el periodo de 13:00 a 19:00 y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Ayamonte experimenten lluvias, que podrían ser ligeras al principio, pero que podrían intensificarse hacia la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 43 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde y noche, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían acompañar a las precipitaciones. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia la noche. La combinación de la alta humedad y el viento podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy será mayormente cubierto con lluvias esperadas por la tarde y noche, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para estar preparado y considerar actividades en interiores, especialmente a medida que se acerque la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.