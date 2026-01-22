El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante gran parte de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La precipitación esperada es mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm en los periodos más críticos.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto más alto hacia el mediodía, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones significativas se mantiene baja, con un 100% de probabilidad de lluvia en el periodo de 19:00 a 01:00, aunque se espera que la cantidad de agua acumulada sea escasa.

A lo largo de la tarde y noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas del día.

En resumen, Arahal experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia escasa y viento fuerte. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que mantengan precauciones ante la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.