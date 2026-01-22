El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 19:00 y 01:00, con un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los habitantes de Andújar deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 39 km/h, siendo más intenso en las primeras horas del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de la esperada. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 45% de posibilidad en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia y tormentas es más alta. Las condiciones de viento también deben ser consideradas, ya que podrían influir en la sensación térmica y en la seguridad de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.