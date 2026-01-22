El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de frío.
A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 19:00 y 01:00, con un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los habitantes de Andújar deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.
El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 39 km/h, siendo más intenso en las primeras horas del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de la esperada. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la tarde.
La probabilidad de tormentas también está presente, con un 45% de posibilidad en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.
En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia y tormentas es más alta. Las condiciones de viento también deben ser consideradas, ya que podrían influir en la sensación térmica y en la seguridad de las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
