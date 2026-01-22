El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados.

La humedad relativa será alta, rondando el 93% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en momentos puntuales. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 y la 9 de la noche. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser de intensidad variable.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde y la noche, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en el ambiente. Es recomendable que los residentes de Almonte tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas podrían volverse adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían intensificarse, acompañadas de tormentas en algunos momentos. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose alrededor de los 11 grados. La combinación de la alta humedad y las lluvias podría generar un ambiente fresco y húmedo, por lo que se aconseja a la población que se vista adecuadamente y esté preparada para posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día de hoy en Almonte se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y viento moderado a fuerte. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.