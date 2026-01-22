El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, y la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 85% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total durante el día.
El viento soplará del oeste-suroeste, con rachas que irán aumentando a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 9 km/h, pero se intensificará, alcanzando hasta 55 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.
La tarde será la más inestable, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 13 grados . La combinación de viento fuerte y la posibilidad de lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias escasas continuarán, aunque la intensidad disminuirá. La temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos.
En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento fuerte del oeste-suroeste. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
