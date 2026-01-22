El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, y la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 11 grados. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 85% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en total durante el día.

El viento soplará del oeste-suroeste, con rachas que irán aumentando a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 9 km/h, pero se intensificará, alcanzando hasta 55 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

La tarde será la más inestable, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 13 grados . La combinación de viento fuerte y la posibilidad de lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias escasas continuarán, aunque la intensidad disminuirá. La temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento fuerte del oeste-suroeste. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.