El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

Hoy, 22 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con un estado del cielo que variará entre muy nuboso y cubierto a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera un cielo muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, las nubes se mantendrán, aunque se prevé que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia, aumentando a un 100% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que los habitantes de La Algaba deben estar preparados para condiciones de lluvia, que podrían ser escasas al principio, pero que se intensificarán hacia la tarde y la noche. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 2 mm a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando su punto máximo entre las 22:00 y las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 71% y el 95% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de las bajas temperaturas, la alta humedad puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un cielo cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.