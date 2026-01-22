El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean más notorias en los periodos de la mañana y la tarde, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y del 70% entre las 13:00 y las 19:00. Las cantidades de precipitación esperadas son de aproximadamente 1 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en la mañana y alcanzando hasta 1 mm nuevamente por la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y los 8 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la sensación térmica se mantenga por debajo de los 5 grados, alcanzando mínimas de hasta -2 grados en las horas más frías de la mañana. Esto sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica, con rachas que alcanzarán hasta 62 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.

A pesar de la probabilidad de tormentas, se espera que la actividad eléctrica sea baja, con un 70% de probabilidad de tormenta en las primeras horas, pero disminuyendo a un 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, las tormentas no serán un factor predominante en la jornada.

En resumen, los habitantes de Alcalá la Real deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento notable que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Es un buen día para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable llevar paraguas y vestimenta adecuada para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.