El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 8 y 14 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 96%, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, podría hacer que el día se sienta más gris y húmedo, especialmente en las horas de la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes a partir de la tarde, con valores que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas más críticas. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Alcalá de Guadaíra necesiten paraguas si planean salir por la tarde o la noche.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas de la tarde y noche. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que quienes se desplacen al aire libre tomen precauciones ante posibles rachas fuertes, especialmente en zonas abiertas.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también aumenta, alcanzando un 65% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.
En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias a partir de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.
