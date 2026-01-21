El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 21 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas y, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 5 grados, que irán subiendo gradualmente hasta llegar a los 14 grados hacia el final de la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando hasta un 96% en las horas más húmedas. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en la mañana y un incremento a 0.7 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia será notablemente alta, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos ligeros durante ese período. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada no será significativa, por lo que no se anticipan grandes inconvenientes.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 15:00 y las 16:00 horas. Esto podría generar una sensación de frío adicional y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría llevar a algunos momentos de inestabilidad en la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería causar mayores problemas.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día nublado y fresco, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y vientos moderados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente durante las primeras horas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.