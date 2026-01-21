El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un cielo cubierto que persistirá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un leve respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando hasta un 98% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A partir del mediodía, se espera que la probabilidad de precipitación aumente significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm, especialmente en la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde. Esta intensidad del viento podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las condiciones del viento también podrían afectar la visibilidad en algunas áreas, especialmente durante las tormentas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, lo que limitará la visibilidad de la puesta de sol, que se producirá a las 18:36 horas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría dar lugar a un ambiente invernal, típico de esta época del año en Utrera.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Utrera que se preparen para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para adaptarse a los cambios que puedan surgir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.