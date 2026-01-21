El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 4 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 9 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente más templado, aunque todavía fresco.

A partir del mediodía, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Los cielos se tornarán gradualmente más nublados, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Úbeda experimenten lluvias durante este periodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa un aumento significativo en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán deteriorándose. Se espera que los cielos permanezcan cubiertos, con una probabilidad de tormenta del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 75% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que los habitantes de Úbeda deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la segunda mitad del día.

La sensación térmica también se verá afectada por el viento y la humedad, con valores que podrían descender a 1 grado en las horas más frías de la noche. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la posible lluvia.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante el tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.