El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de las 3 de la mañana, la situación cambiará drásticamente, ya que el cielo se tornará muy nuboso y posteriormente se cubrirá completamente.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente. Desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, la situación se tornará más seria, con un incremento notable en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 5 mm en el periodo de 3 a 4 de la tarde. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 70% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 85% y el 99%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las lluvias y tormentas.

A medida que se acerque la noche, la actividad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que la humedad se mantenga alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos de Tomares deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-20T20:57:11.